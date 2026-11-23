Generalvikar im Bistum Trier Für Tim Sturm aus Sommerloch ist Ökumene kein Fremdwort Josef Nürnberg 23.11.2026, 13:00 Uhr

i Seit April ist Tim Sturm aus Sommerloch Generalvikar in der ältesten Diözese Deutschlands. Bistum Trier

Sturm ist seit April dieses Jahres Generalvikar im Bistum Trier. Der Sommerlocher ist auch Vermittler. Dafür muss er zuhören und abwägen.

Als Generalvikar muss Tim Sturm, der aus Sommerloch stammt, das Bistum Trier überschauen. Da stellt sich die Frage, wie Sturm, der seine Kindheit und Jugend in Sommerloch verbrachte, das zu den von den Dalbergern katholisch geprägten Gebieten des Kreises Bad Kreuznach gehört, und als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Hermeskeil im katholisch geprägten Hochwald tätig war, zur Ökumene steht.







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