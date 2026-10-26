Haushalte im Stadtzentrum von Bad Sobernheim müssen 2027 Wiederkehrende Beiträge für die Königsberger Straße und andere Straßensanierungsprojekte zahlen. Zuletzt gab es 2025 entsprechende Rechnungen für die Bewohner der Innenstadt.
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In Bad Sobernheim sind eine ganze Reihe von größeren Straßenbauprojekten inzwischen ganz oder in Teilen abgeschlossen. Das gilt beispielsweise für die Königsberger Straße, bei der nur noch der letzte Bauabschnitt ansteht. Allerdings wird es da vermutlich erst in zwei Jahren weitergehen.