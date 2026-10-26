Wiederkehrende Beiträge Für Sobernheim gibt es 2027 die Rechnung Silke Jungbluth-Sepp 26.10.2026, 18:00 Uhr

i Der größte Teil der Köngisberger Straße ist frisch saniert und auch im Untergrund sind Kanalisation und Wasserleitungen erneuert worden. Die Bewohner des Bad Sobernheimer Stadtzentrums werden unter anderem dafür 2027 zur Kasse gebeten - in Form von wiederkehrenden Beiträgen. Silke Jungbluth-Sepp

Haushalte im Stadtzentrum von Bad Sobernheim müssen 2027 Wiederkehrende Beiträge für die Königsberger Straße und andere Straßensanierungsprojekte zahlen. Zuletzt gab es 2025 entsprechende Rechnungen für die Bewohner der Innenstadt.

In Bad Sobernheim sind eine ganze Reihe von größeren Straßenbauprojekten inzwischen ganz oder in Teilen abgeschlossen. Das gilt beispielsweise für die Königsberger Straße, bei der nur noch der letzte Bauabschnitt ansteht. Allerdings wird es da vermutlich erst in zwei Jahren weitergehen.







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