Stillstand bald vorbei? Für Salinenquartier soll es zwei Interessenten geben 20.01.2025, 18:00 Uhr

i Der insolvente Bauentwickler Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt sucht für das Salinenquartier einen Investor. Zwei Interessenten soll es jetzt geben. Harald Gebhardt

Nach wie vor stehen die Baukräne an der Kreuznacher Großbaustelle Salinenquartier still. Nun gibt es aber eine, wenn auch vage Hoffnung, dass das Millionenprojekt nicht als Bauruine endet.

Im Frühjahr 2025 ruhen die Bauarbeiten an der Großbaustelle Salinenquartier an der Salinenstraße/Ecke Schlossstraße genau ein Jahr lang. Immer mehr Bürger fragen sich, ob aus dem Großprojekt in der Innenstadt im zweistelligen Millionenbereich eine Bauruine wird.

