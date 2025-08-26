Wie kann die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum gesichert werden - und welche Rolle spielen kommunale Engagements dabei? Das war die Fragestellung bei einer besonderen Visite.

Unter dem Motto „Mit Engagement und Erfahrung für eine gute Zukunft der Patienten“ besuchte der Bundestagsabgeordnete Prof. Armin Grau (Grüne) das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Gensingen im Gesundheitsforum Nahetal. Der Besuch sollte die politische Bedeutung innovativer Versorgungsmodelle im ländlichen Raum unterstreichen. Grau, selbst Facharzt für Neurologie und stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages, informierte sich in Gensingen über die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Herausforderungen der ambulanten Versorgung.

„Das MVZ ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Kommunen Verantwortung für die medizinische Versorgung übernehmen“, so Grau. Er schaute zurück auf die rot-grün-gelbe Ampelkoalition und bedauerte das Aus der Grünen in der Bundesregierung. Diese hatten vor, dass die Übernahme eines MVZ in eine GmbH möglich wird. „Das hätte Vorteile gehabt.“ Die Partei wolle sich weiterhin stark dafür machen, dass die Kommunen Erleichterungen bei einer Übernahme bekommen: „Ich hoffe, dass es kein finanzielles Grab wird und sich das MVZ mit einer schwarzen Null trägt.“

Hoffnung auf Betrieb mit einer schwarzen Null

Zuvor hatte der ärztliche Leiter des MVZ, Sanitätsrat Dr. Peter Heinz, die Entwicklung Revue passieren gelassen: „Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz von 2,5 Millionen Euro gemacht.“ Unterm Strich blieben 37.000 Euro als Gewinn übrig. „Es ist knapp gestrickt, da muss man mit viel Liebe und Engagement dabei sein.“ Heinz hat zusammen mit dem Winzer Wolfgang Reis das Gebäude aus der Insolvenz 2009 von der Landesbank übernommen. „Es war alles heruntergekommen, und wir haben es ohne einen öffentlichen Euro wieder auf die Beine gebracht. Damals hatten wir 500 Krankenscheine“, erinnert sich Heinz.

Bislang wurde das MVZ Gensingen von dem Arzt-Ehepaar Heinz betrieben. Die beiden wollen in den Ruhestand gehen und haben das Unternehmen deshalb verkauft. Seit fast einem Jahr ist die Regimed Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), getragen von den Gemeinden Gensingen, Münster-Sarmsheim und Ockenheim, alleiniger Gesellschafter des MVZ. Diese kommunale Verantwortung ermögliche eine patientennahe und nachhaltige Weiterentwicklung des Versorgungsangebots. „Das war die beste Lösung gegenüber anderen Investoren, die kein Interesse an der Versorgung vor Ort haben“, ist sich Peter Heinz sicher.

Vorzeigeprojekt für wohnortnahe Versorgung

Das kommunale MVZ Gensingen habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt, wurde betont. Mit einem breiten Spektrum an Fachrichtungen – darunter Allgemeinmedizin, Augenheilkunde, Gynäkologie, Kinderheilkunde, Psychosomatik und Psychotherapie – bietet es eine wohnortnahe und ganzheitliche Versorgung für die Bevölkerung der Region. Die enge Zusammenarbeit der Fachbereiche gilt als beispielhaft für moderne medizinische Strukturen.