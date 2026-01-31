Trink Kirner, pflanz einen Baum: Was sich anhört wie ein Gag, hat einen ernsten Hintergrund. Die Kirner Privatbrauerei stiftet pro verkauftem Kasten einen Baum. Nicht nur Bier, auch Cola oder Mixkästen zählen.
Lesezeit 1 Minute
„Trink Kirner, pflanz einen Baum“ – unter diesem augenzwinkernden Motto starten der Rewe-Markt Kirn und die Kirner Privatbrauerei Anfang Februar eine gemeinsame Aktion für den Wald der Zukunft. Für jeden im Aktionszeitraum verkauften Kasten Kirner wird ein Baum für die Wiederaufforstung rund um Kirn finanziert.