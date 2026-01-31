Brauerei fürs Aufforsten
Für jeden verkauften Kasten Kirner gibt’s einen Baum
(von links) Lena Isenbruck (Rewe), Forstamtsleiter Rüdiger Scheffler, Erster Stadtbeigeordnete Christa Hermes, Revierförster Tobias Helfenstein und Dirk Bartnick von der Kirner Brauerei freuen sich gemeinsam auf die Aktion.
Trink Kirner, pflanz einen Baum: Was sich anhört wie ein Gag, hat einen ernsten Hintergrund. Die Kirner Privatbrauerei stiftet pro verkauftem Kasten einen Baum. Nicht nur Bier, auch Cola oder Mixkästen zählen.

„Trink Kirner, pflanz einen Baum“ – unter diesem augenzwinkernden Motto starten der Rewe-Markt Kirn und die Kirner Privatbrauerei Anfang Februar eine gemeinsame Aktion für den Wald der Zukunft. Für jeden im Aktionszeitraum verkauften Kasten Kirner wird ein Baum für die Wiederaufforstung rund um Kirn finanziert.

