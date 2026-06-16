24 Stunden Wandern Für guten Zweck im Stiefel auf großer Tour Armin Seibert 16.06.2026, 06:00 Uhr

i Das Roadbook mit allen Infos zur zwölften 24-Stunden-Wanderung liegt druckfrisch vor und informiert über Strecken, Verpflegung, Höhenmeter und viele wichtige Details wie die nötigen Nachtausrüstung. Das Team um Gabi Vogt (Mitte) traf sich zur Abschlussbesprechung im Rathaussitzungssaal. Von links: Herbert Wirzius (Soonwaldstiftung), Michael Schmidt (Hennweiler), Isabell Müller (Soonwaldstiftung), Thomas Jung (Bürgermeister; Soonwaldstiftung), Jan Weber (Tourismus VG Herrstein-Rhaunen), Alfred Reicherts (VG-Beigeordneter Herrstein-Rhaunen) sind optimistisch, dass es ein unvergesslicher langer Tag für über 440 Wanderer wird. Lena Langer

Die 24-Stunden-Wanderung rund um Hennweiler wird am 20. und 21. Juni mit 440 Teilnehmern in die zwölfte Ausgabe gehen. Und natürlich wird für jeden Kilometer gespendet.

Rund um die Uhr auf Tour und für den guten Zweck die körperlichen Grenzen ausloten – das ist am 20. und 21. Juni zum zwölften Mal die Devise der „24 Stunden von Rheinland-Pfalz“ mit Start und Ziel Wanderparkplatz Hennweiler. Die Veranstaltung ist mit über 440 angemeldeten Teilnehmern ausverkauft, die „vor der Haustür“ ein Heimspiel oder mit 500 Kilometern Anreise ein „Gastspiel“ geben.







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