Die 24-Stunden-Wanderung rund um Hennweiler wird am 20. und 21. Juni mit 440 Teilnehmern in die zwölfte Ausgabe gehen. Und natürlich wird für jeden Kilometer gespendet.
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Rund um die Uhr auf Tour und für den guten Zweck die körperlichen Grenzen ausloten – das ist am 20. und 21. Juni zum zwölften Mal die Devise der „24 Stunden von Rheinland-Pfalz“ mit Start und Ziel Wanderparkplatz Hennweiler. Die Veranstaltung ist mit über 440 angemeldeten Teilnehmern ausverkauft, die „vor der Haustür“ ein Heimspiel oder mit 500 Kilometern Anreise ein „Gastspiel“ geben.