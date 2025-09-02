In der Sitzung des Zweckverbands Schloss Dhaun ging es am Freitag um die Frage der Verkehrssicherung. Hier muss geklärt werden, ob Pächter Rüdiger Lanz das Areal zur Versammlungsstätte ausbauen möchte. Für die gelten aber aufwendige Vorschriften.

Zusätzliche Geländer, neue Fluchtwege, neue Brandschutzmaßnahmen – all das steht für Schloss Dhaun zur Debatte, wenn sich Pächter Rüdiger Lanz dazu entschließen sollte, aus dem Schloss eine „Versammlungsstätte“ zu machen. Denn dann kommt die „Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten“ zum Tragen, und dieses bürokratisch-formale Vorschriftswerk stellt Anforderungen baulicher Natur, die am Ende ziemlich teuer werden dürften. So stellt sich für den Zweckverband, der am Freitagnachmittag in Kirn tagte, die Frage, ob Lanz das will und vor allem, ob Lanz dann auch die hohen Kosten trägt. Denn für ein paar „verkehrssichernde“ Geländer würde der Verband ja noch geradestehen, aber sicher nicht für die Erfüllung der Vorschriften für eine Versammlungsstätte.

„Versammlungsstätte“ ab 1000 Gäste

In der Sitzung wurde Lanz von seiner Schwester Karina Dämgen vertreten, die das in den nächsten Wochen mit ihrem Bruder klären wird. Sie deutete jedoch an, dass Lanz dort oben gerne größere Veranstaltungen organisieren würde. Derzeit ist es so, dass bei den größeren Festen zwar durchaus Tausende Gäste vor Ort sind, aber nicht punktuell, weder zeitlich noch räumlich. Es verteilt sich eher, sodass man nicht von einer offiziellen „Versammlungsstätte“ reden kann. In der Landesverordnung ist bei einer „Versammlungsstätte“ von tausend Gästen auf einem Fleck die Rede – da müsste schon ein musikalischer Knaller gebucht werden.

i Das gibt Pächter Rüdiger Lanz Rätsel auf: Der Turm zum Parkplatz ist nass in der Mauer, aber woher das Wasser kommt, das ist noch unklar. Robert Neuber

Zur Frage der Verkehrssicherung gehört auch die Klärung, wo im Bereich des Schlossgartens zusätzliche Geländer installiert werden sollen. Es ist wohl so, dass die aktuell bestehende Mauerhöhe auf 120 Metern nicht ausreicht, wobei man bei den Pächtern von rund 200 Metern ausgeht. Angedacht waren hölzerne Elemente, woraufhin aber Karina Dämgen darauf hinwies, dass Pächter Lanz schön gestaltete schmiedeeiserne Geländer bevorzugen würde, die ja auch eine längere Lebensdauer aufwiesen. Damit könnte sich der Zweckverband anfreunden – sofern Lanz die Mehrkosten trägt. Das wird noch besprochen. Es wurde eine zusätzliche Sitzung des Zweckverbands am 6. Oktober, 19.30 Uhr, vereinbart, um diese Fragen zu klären und dann loslegen zu können.

i Im Bereich des Schlosshofs sind die Geländer hoch genug. Robert Neuber

Es wurde in der Verbandssitzung allerdings von Kreisbauamtsleiter Christoph Liesenfeld betont, dass auch unabhängig von der Frage, was Lanz nun veranstaltungstechnisch plane, etwas in Sachen Verkehrssicherung getan werden müsse. Karina Dämgen erzählte von jüngst zwei Hunden, die auf die Mauer sprangen und auf der anderen Seite hinunterplumpsten, glücklicherweise aber überlebten. Und beim Besuch einer Jugendgruppe habe sie drei Kinder gesehen, die auf der Burgmauer herumliefen, sodass sie bei den Betreuern eingeschritten sei.

Kirns Bürgermeister Frank Ensminger warf ein, es wäre doch eventuell möglich, den Boden vor den Randmauern auszubuddeln und somit tieferzulegen, sodass die Mauern eine größere Höhe bekämen. Dann könne man sich die Geländer obendrauf sparen. Doch es wurde hier auf das im Boden störende Wurzelwerk der Bäume hingewiesen.

i Die Mauern über dem hauseigenen Weinberg auf Schloss Dhaun sind zu niedrig und müssen zur Gewährleistung der Verkehrssicherung mit zusätzlichen Geländern ausgestattet werden. Robert Neuber

Apropos Bäume: Es sollen sechs bis sieben gefällt werden, weil sie von ansteckender Rußrinde befallen und zum Teil anders beschädigt sind. Die Baumfällungen werden mit 8400 Euro berechnet, und es müssen dann natürlich an anderer Stelle auch neue Bäume gepflanzt werden.

Um die an einigen Stellen schadhafte Mauer genauer zu inspizieren, soll ein Gutachter für rund 7100 Euro mit einer Bestandsdokumentation beauftragt werden. Die Leckanzeige der Heizung ist defekt, hier sind wohl 3300 Euro fällig.

i Ein höheres Geländer bei Prometheus ist glücklicherweise nicht vorgesehen. Robert Neuber

Was Schlosspächter Lanz Rätsel aufgibt, das ist die Nässe im Mauerwerk des Turms zum Parkplatz. Man hat schon einiges geprüft, aber woher das Wasser tatsächlich kommt, hat man noch nicht herausgefunden.

Die nächsten Veranstaltungen auf Schloss Dhaun sind am 7. September das Gospelkonzert mit „Reverend John Lee Hooker Jr.“ und am 31. Oktober die Halloween-Party. Der Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr nicht statt, er wird ja nur alle zwei Jahre organisiert.