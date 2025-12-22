„Für Freiheit und Demokratie den Hintern hochkriegen“

Der CDU-Ortsverband Guldental hat seinen Jahresabschluss in der St. Martinsklause mit viel Politprominenz begangen. Auch wenn der Landtagswahlkampf erst im Januar starten soll, ist die Kritik an der Mainzer Ampel – und deren Politikversuchen – groß.
Der gut besuchte Jahresabschluss des CDU-Ortsverbandes Guldental in der Strausswirtschaft St. Martinsklause, war geprägt von Rück- und Ausblick der Vorsitzenden Ulrike Lorenz, der Anwesenheit von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (MdB), dem CDU-Kreisvorsitzenden Dr.