Spatenstich in Bingerbrück
Für ein modernes und zukunftsfähiges Straßenbild
Den Spatenstich vollzogen Ulrich Mönch (von links), Heiko Jäger, Teamleiter Netzplanung Westnetz, Melanie Dindorf, Geschäftsführ
Den Spatenstich vollzogen Ulrich Mönch (von links), Heiko Jäger, Teamleiter Netzplanung Westnetz, Melanie Dindorf, Geschäftsführung Netzgesellschaft Bingen, Thomas Feser, Michael Cyfka und Rika Glöde.
Dieter Ackermann

Ein Spatenstich läutete eine umfassende und zukunftsweisende Maßnahme ein. Die Ortsdurchfahrt in Bingerbrück wird neu gestaltet. 

Lesezeit 2 Minuten
Mit dem offiziellen Spatenstich für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Bingerbrück, Ortsausgang Richtung Trechtingshausen, wurde die umfassende und gemeinsame Modernisierung der Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserinfrastruktur entlang der B9/Koblenzer Straße durch die Stadtwerke Bingen, die Verteilernetzbetreiber Westnetz und dem Windesheimer Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle eingeläutet.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren