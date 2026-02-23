Spatenstich in Bingerbrück Für ein modernes und zukunftsfähiges Straßenbild Dieter Ackermann 23.02.2026, 11:00 Uhr

i Den Spatenstich vollzogen Ulrich Mönch (von links), Heiko Jäger, Teamleiter Netzplanung Westnetz, Melanie Dindorf, Geschäftsführung Netzgesellschaft Bingen, Thomas Feser, Michael Cyfka und Rika Glöde. Dieter Ackermann

Ein Spatenstich läutete eine umfassende und zukunftsweisende Maßnahme ein. Die Ortsdurchfahrt in Bingerbrück wird neu gestaltet.

Mit dem offiziellen Spatenstich für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt in Bingerbrück, Ortsausgang Richtung Trechtingshausen, wurde die umfassende und gemeinsame Modernisierung der Strom-, Gas-, Wasser- und Abwasserinfrastruktur entlang der B9/Koblenzer Straße durch die Stadtwerke Bingen, die Verteilernetzbetreiber Westnetz und dem Windesheimer Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle eingeläutet.







