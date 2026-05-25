Kultcafé in Bad Münster
Für die „Süsse Ecke“ wird ein Käufer gesucht
Heike und Peter Schlösser wollen mehr Zeit für die Familie haben und suchen darum einen Käufer für das Traditionscafé "Süsse Eck
Heike und Peter Schlösser wollen mehr Zeit für die Familie haben und suchen darum einen Käufer für das Traditionscafé "Süsse Ecke" in Bad Münster am Stein. Es sollte aber jemand sein, der das älteste Café in Bad Kreuznach der Tradition entsprechend fortführt.
Josef Nürnberg

Wie geht es weiter mit der „Suessen Ecke“? Der jetzige Eigentümer sucht einen Nachfolger für das Kultcafé, das sogar eine Verbindung zur Weltausstellung 1889 in Paris besitzt.

Lesezeit 2 Minuten
Dass älteste Café in der Kurstadt, die „Süsse Ecke" in Bad Münster am Stein wartet auf einen Nachfolger, der das Café von Heike und Peter Schlösser weiterführen möchte. Das Ehepaar möchte künftig mehr Zeit für die Familie haben. „Wer ein Café mit langer Tradition und mit Verbindung zur Pariser Weltausstellung 1889 sucht, dem bietet sich hier eine einmalige Chance", sagt Schlösser.

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