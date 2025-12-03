Vergleich der Parkgebühren Für abgestellte Autos ist Kreuznach ein Luxuspflaster Robert Neuber 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Die billigen Zeiten sind bald vorbei: Der Parkplatz am Bad Münsterer Bahnhof wird demnächst für die Pendler teuer. Robert Neuber

Ein Vergleich der Parkgebühren macht es sehr deutlich: Bad Kreuznach ist in der Region mit das teuerste Pflaster, wenn es um das Parken von Autos geht. Selbst im Vergleich mit der Landeshauptstadt Mainz.

Die Höhe der Parkgebühren wird aktuell in Bad Kreuznach heftig diskutiert. Und die Kritiker, das zeigt ein Vergleich der Parkgebühren mit anderen Städten der Region, argumentieren nicht substanzlos. Selbst im Vergleich zur Landeshauptstadt Mainz ist die Kreisstadt Bad Kreuznach teuer.







