Der Fahrer eines Personenwagens erlitt am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr während der Fahrt in Richtung Bad Münster im Salinental einen medizinischen Notfall und fuhr mit seinem Fahrzeug links durch den Gegenverkehr gegen einen Baum. Das Fahrzeug stand zwischen zwei Bäumen zur Fahrerseite geneigt im Hang und wurde nur von einem kleinen Baum vor der Fahrertür gehalten. Der Fahrer war bewusstlos und wurde reanimiert. Die Beifahrerin hatte das Fahrzeug bereits verletzt verlassen und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die angerückten Kräfte sicherten zunächst das Fahrzeug mit einem Mehrzweckzug, damit es für die Arbeiten der Einsatzkräfte stabil war und nicht nach unten auf den Rad- und Fußweg abstürzen konnte. Eine Rettung über die Fahrerseite war durch den vor der Tür befindlichen Baum und wegen der extremen Hanglage nicht möglich.Mit einem hydraulischen Rettungsgerät wurde die hintere Tür auf der Beifahrerseite entfernt, die Beifahrertür komplett nach vorn umgeklappt, die B-Säule entfernt und das Dach eingeschnitten, damit es zur Fahrerseite umgeklappt werden konnte. Damit war genug Platz geschaffen, um den schwergewichtigen Fahrer mit mehreren Kräften auf ein Spineboard zu ziehen und darauf liegend aus dem Fahrzeug zu bringen. Der Mann kam wie die Beifahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

i Die aufwendige Rettungsaktion hatte eine Sperre der Salinenstraße zur Folge. Wie die Polizei berichtet, versuchten mehrere Verkehrsteilnehmer, die Unfallstelle zu umfahren. Sie störten und gefährdeten dabei die Retter. Das Umfahren der Absperrung sowie das Stören der Einsatzmaßnahmen könne strafbar sein, warnt die Polizei vor den Folgen. AlexanderJodeleit

Ein Abschleppwagen zog anschließend das Fahrzeug auf die Straße, lud es auf und transportierte es ab. Die Salinenstraße war in dem betroffenen Teilbereich während des fast zweistündigen Einsatzes komplett gesperrt, was zu langen Staus auf beiden Seiten führte. Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr arbeiteten Hand in Hand, wechselten sich mehrfach bei der Reanimation des Fahrers ab und unterstützten sich gegenseitig. Trotz klarer Absperrungen versuchten mehrere Verkehrsteilnehmer die Unfallstelle zu umfahren, was die Einsatzkräfte gefährdete und auch wertvolle Zeit kostete.