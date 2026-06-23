Meisenheimer Realschule plus Für 55 Absolventen beginnt ein neuer Lebensabschnitt Roswitha Kexel 23.06.2026, 14:00 Uhr

i Für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt: Insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen wurden mit einer Feier in der Wesbach-Sporthalle von der Charlotte-Friederike-Realschule plus in Meisenheim verabschiedet Roswitha Kexel

Es war eine Feierstunde, die einen neuen Lebensabschnitt begründet. Insgesamt 55 Absolventen der neunten und zehnten Klassen der Meisenheimer Realschule plus haben es geschafft: Mit dem Zeugnis in der Hand machen sie nun den nächsten Schritt.

Geschafft! Insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen wurden von der Charlotte-Friederike-Realschule plus Meisenheim verabschiedet. Die Abschlussfeier war eingebettet in die obligatorische Zeugnisausgabe und ein buntes Programm mit Musik, eine Dankesrede und Flashmob der „Zehner“, Ehrungen und Auszeichnungen.







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