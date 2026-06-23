Es war eine Feierstunde, die einen neuen Lebensabschnitt begründet. Insgesamt 55 Absolventen der neunten und zehnten Klassen der Meisenheimer Realschule plus haben es geschafft: Mit dem Zeugnis in der Hand machen sie nun den nächsten Schritt.
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Geschafft! Insgesamt 55 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen wurden von der Charlotte-Friederike-Realschule plus Meisenheim verabschiedet. Die Abschlussfeier war eingebettet in die obligatorische Zeugnisausgabe und ein buntes Programm mit Musik, eine Dankesrede und Flashmob der „Zehner“, Ehrungen und Auszeichnungen.