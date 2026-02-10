Fastnacht in Hackenheim
Fünf Stunden rauscht es bei den Nachteulen
Die Große Garde der Nachteule
Robert Neuber

Die „Vereinigte Karneval Gesellschaft Kreuznach-Hackenheim“, kurz VKGKH, besser bekannt als „Nachteule“, boten am Samstag eine fünfstündige Knaller-Prunksitzung in der Rheinhessenhalle mit beeindruckenden Tanzformationen und klasse Sketchen. 

Kurz vor ein Uhr morgens endete die monumentale fünfstündige Sitzung der Hackenheimer VKGKH Nachteule, und nein, keine Sekunde Langeweile war zu ertragen. Es ging berührend los: „Büttenschieber“ Alfred Dauscher bekam von seiner Tochter Michelle den silbernen Verdienstorden der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval überreicht, sie erinnerten beide an den vor sechs Jahren verstorbenen Nachteulen-Fastnachter Michael Herrmann („für mich ...

