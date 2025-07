Wegen Unstimmigkeiten mit Ortsbürgermeisterin Stephanie Leonhard kehren weitere Mitglieder dem Parlament den Rücken. In einem offenen Brief hagelt es Kritik an der Ortschefin.

Die Rücktrittswelle von Ratsmitgliedern in Hochstätten hält weiter an. Nachdem der erste Beigeordnete Hermann Spieß und Ratsfrau Angela Acker bereits vor einigen Wochen wegen Unstimmigkeiten mit Ortsbürgermeisterin Stephanie Leonhard zurückgetreten waren, haben nun fünf weitere Mitglieder das Handtuch geworfen. Dass der Rat überhaupt noch handlungsfähig ist, liegt daran, dass auf Spieß und Acker zwei Nachrücker gefolgt sind. Geräuschlos haben die Fünf den Rat nicht verlassen und in einem offenen Brief an die Bürger Hochstättens die Gründe für ihren Rücktritt erklärt.

Insgesamt zehn Unterzeichner – darunter einige Mitglieder, die zunächst weiter im Rat bleiben wollen – wenden sich an die Bevölkerung. Hauptkritikpunkt ist die Tatsache, dass in der Alsenzgemeinde Stillstand herrscht und dass Leonhard dem früheren Ortsbürgermeister und nachmaligen Beigeordneten Spieß nicht den Geschäftsbereich Bauen übertragen hat. Dies komme die Gemeinde teuer zu stehen, da Architektenleistungen eingekauft werden müssten, zumal die Verbandsgemeinde diese Aufgabe personell nicht stemmen könne, so das Fazit der Kritiker.

„Die autoritäre und ideologische Führung seitens Frau Leonhard, gepaart mit Inkompetenz und einer gehörigen Portion Selbstüberschätzung, machen eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hochstätten unmöglich.“

Der ehemalige Gemeinderat Uwe Kron

Weitere Kritikpunkte sind: Gravierende Versäumnisse bei den Schäden am Wirtschaftsweg „Feilerberg“, verbunden mit möglichen, hohen finanziellen Belastungen für Gemeinde, Bürger sowie Grundstückseigentümern, vermeidbare Kosten beim Kolk an der Alsenz am Radweg durch zu spätes Handeln; die Frage der Zukunft in Sachen Kita sei ungeklärt, die Ortschefin bemühe sich trotz Anstoß des Rats nicht um Fördermittel. Zudem sei der Zustand von Straßen, Gebäuden und Anlagen immer weniger tragbar.

Laut den Unterzeichnern des Briefs hätten aus Sicht der Ortsbürgermeisterin „immer alle anderen Schuld“. Die Autoren werfen ihr „maßlose Selbstüberschätzung“, mangelnde „Kritikfähigkeit und Selbstreflexion“, sowie „schlechte Außendarstellung beim Weinfest oder Neujahrsempfang“ vor. Aus Sicht der Kritiker war das Agieren von Leonhard beim VG-Weinfest der negative Höhepunkt. So wurde kurz vor dem Weinfest klar, dass die organisatorischen Aufgaben, die von der Gemeinde abzuarbeiten waren, zum Großteil nicht erledigt worden waren. Die Versäumnisse belaufen sich unter anderem auf einen fehlenden Dienstplan und falsch oder nicht getroffene Absprachen zu Programmpunkten. „Ein weiterer, trauriger Höhepunkt des Weinfestes waren die Ansprachen der Ortschefin auf der Bühne“, heißt es in dem Schreiben.

In seiner Rücktrittserklärung vom 27. Juni fordert Markus Unterholzer die amtierende Ortsbürgermeisterin zum Wohle der Gemeinde zum Rücktritt auf, „bevor Schäden entstehen, die nicht mehr zu beheben sind“. Er ist überzeugt, dass eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Ortschefin erfolgreich sein könnte. „Ich bin nicht mehr bereit, den Schaden, den die Bürgermeisterin im Ort verursacht, weiter mitzutragen“, begründet Unterholzer seinen Rücktritt. Der drückt offenbar aus, was die meisten der zurückgetretenen Ratsmitglieder denken: „Wenn sie weg ist, bin ich gerne bereit, mich wieder mit aller Kraft und vollem Einsatz für unser schönes Dorf einzubringen.“

Auch Uwe Kron sieht keine Möglichkeit mehr zu einer Zusammenarbeit und hat seinen Rücktritt aus dem Rat zum 1. Juli erklärt. „Die autoritäre und ideologische Führung seitens Frau Leonhard, gepaart mit Inkompetenz und einer gehörigen Portion Selbstüberschätzung, machen eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hochstätten unmöglich“, teilte er in seinem Rücktrittsschreiben mit. Die Ortsbürgermeisterin hingegen betonte auf Nachfrage, die Aussagen seien aus dem Zusammenhang gerissen oder unwahre Aussagen aufgeführt worden. Des Weiteren teilen nicht alle Ratsmitglieder die Ansicht der Unterzeichner. Drei der zwölf Ratsmitglieder, nämlich Tim Klein-Harmeyer, Karl Heil und Kurt Schröder, haben den Brief nicht unterzeichnet. „Und wer für die Ortsgemeinde etwas tun will, sollte dies nicht davon abhängig machen, wer Ortsbürgermeister oder Ratsmitglied ist“, teilte Leonhard mit.