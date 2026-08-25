Biohof in Schwarzerden
Fünf gerettete Kühe finden ein neues Zuhause
Elke Herrmann (links), Saziye Diener und ihr Mann Achim bei den Kühen auf der Weide in Schwarzerden. Schneeweißchen und Balduin
Elke Herrmann (links), Saziye Diener und ihr Mann Achim bei den Kühen auf der Weide in Schwarzerden. Schneeweißchen und Balduin strecken die Köpfe vor, um ein paar Möhren zu bekommen.
Cordula Kabasch

Fünf gerettete Kühe haben in Schwarzerden ein neues Zuhause gefunden. Doch bis Balduin, Trudi, Schneeweißchen, Anni und Felix auf ihrer neuen Weide in Schwarzerden angekommen sind, musste die Hüffelsheimerim Elke Herrmann einige Hürden überwinden.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Elke Herrmann „Trudi“ ruft, dann kommt nicht nur eine Kuh angetrabt, sondern gleich fünf. Die Hüffelsheimerin will nicht nur die sogenannten Nutztiere davor bewahren, als Schnitzel auf dem Teller zu landen, obwohl das ein wichtiges Ziel ist. Ihr geht es um mehr: Sie möchte, dass Menschen Nutztiere als fühlende Wesen mit individuellem Charakter kennenlernen.
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