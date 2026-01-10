Würdigung der Nahe-Region Fünf Ehrenauszeichnungen im Namen des Landkreises Josef Nürnberg 10.01.2026, 14:00 Uhr

i Die Ehrenamtsauszeichnung überreichte Landrätin Bettina Dickes (3. von links) am Mittwoch im Sitzungssaal der Kreisverwaltung an (von links) Gisela Götz, Rainer Lauf, Christiane Knoblach, Yue Oberlinger-Shen und Peter Jung. Josef Nürnberg

Fünf Menschen, die sich in der Nahe-Region ehrenamtlich einsetzen, sind nun mit der speziellen Ehrenamts-Auszeichnung des Landkreises geehrt worden. Es handelt sich um Gisela Götz, Christiane Knoblach, Yue Oberlinger-Shen, Peter Jung und Rainer Lauf.

Die Ehrenamtsauszeichnung des Kreises erhielten am Mittwoch Gisela Götz, Christiane Knoblach, Yue Oberlinger-Shen, Peter Jung und Rainer Lauf. Alle fünf wurden für ihr vorbildliches ehrenamtliches Engagement für die Allgemeinheit ausgezeichnet. Vorschläge gab es viele, aber das Engagement der Vorgeschlagenen sollte über den des eigenen Kirchturms hinaus gehen, sodass es auch auf Kreisebene sichtbar wird.







