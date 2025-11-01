Uwe Thome verabschiedet Führungswechsel bei den Kreuznacher Polizeibehörden 01.11.2025, 19:00 Uhr

i Sie bilden das neue Führungsduo der Bad Kreuznacher Polizeibehörden. Polizeirat Sebastian Schick (links) übernimmt die Leitung der Polizeidirektion, Kriminalrat Tobias Franze ist neuer Leiter der Kriminalinspektion. Christine Jäckel

Das neue Führungsduo der Kreuznacher Polizeibehörden bilden Polizeidirektor Sebastian Schick, der Uwe Thome als Leiter der Polizeidirektion ablöst, und Kriminalrat Tobias Franze, der die Leitung der Kriminalinspektion übernimmt.

Die Bad Kreuznacher Polizeibehörden haben neue Chefs: Sebastian Schick tritt die Nachfolge von Uwe Thome als Leiter der Polizeidirektion an, Tobias Franze ist neuer Leiter der Kriminalinspektion. Im großen Sitzungssaal der Kreisverwaltung nahm Polizeipräsident Reiner Hamm den Führungswechsel vor und dankte Kriminaldirektor Thome für seinen Einsatz an der Spitze der Institution, die mit über 300 Mitarbeitern für die Sicherheit von über 200.







