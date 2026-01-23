Das Rheumazentrum in der Kaiser-Wilhelm-Straße hat einen neuen ärztlichen Direktor: Nach rund 20 Jahren verlässt der bekannte Rheumatologe Professor Andreas Schwarting das Haus. Sein Nachfolger ist der Privatdozent Wolfgang Merkt.
Wechsel im Führungsstab des Rheumazentrums Rheinland-Pfalz in der Kaiser-Wilhelm-Straße: Der bekannte Rheumatologe Universitätsprofessor Andreas Schwarting, rund 20 Jahre ärztlicher Direktor, hat die Einrichtung zum Jahresanfang verlassen. Sein Nachfolger ist Privatdozent Wolfgang Merkt, der die klinische Leitung der Akutrheumatologie sowie die wissenschaftliche Leitung des Rheumazentrums Rheinland-Pfalz übernimmt.