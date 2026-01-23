Kreuznach verliert Koryphäe
Führender Kopf im Rheumazentrum verlässt das Haus
Geschäftfsührer Jürgen Sprekelmeyer begrüßt den Nachfolger des ärztlichen Direktors Professor Andreas Schwarting, den Privatdozenten Dr. Wolfgang Merkt.
RZ Rheumazentrum GmbH

Wechsel im Führungsstab des Rheumazentrums Rheinland-Pfalz in der Kaiser-Wilhelm-Straße: Der bekannte Rheumatologe Universitätsprofessor Andreas Schwarting, rund 20 Jahre ärztlicher Direktor, hat die Einrichtung zum Jahresanfang verlassen. Sein Nachfolger ist Privatdozent Wolfgang Merkt, der die klinische Leitung der Akutrheumatologie sowie die wissenschaftliche Leitung des Rheumazentrums Rheinland-Pfalz übernimmt.

