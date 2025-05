Frühlingsmarkt in Bad Sobernheim lockt die Massen an

Frühlingsmarkt in Bad Sobernheim: „Tolles Wetter, und auch nicht zu heiß“, konnte Ully Mathias vom Veranstaltungsmanagement der Stadt am Markttag hochzufrieden feststellen.

Noch nie hatte sich der Frühlingsmarkt so bunt und vielfältig präsentiert. Mit mehr als 60 Anbietern hatte man weit mehr als doppelt so viele als noch im Jahr zuvor für den Markt begeistern können. Woher man auch kam, ob über Untere-, die Obere Großstraße, über Saarstraße oder den Parkplatz des Fachmarktzentrums, überall gab es schon jede Menge zu entdecken. Und die wunderbaren Bilder des Bad Sobernheimer Grafikers und Fotokünstlers Gerhard Weber entlang der gesamten Rewe-Rückseite waren wie eine Allee zum Markt.

i Die wunderbaren Bilder des Bad Sobernheimer Grafikers und Fotokünstlers Gerhard Weber entlang der gesamten Rewe-Rückseite waren wie eine Allee zum Markt. Wilhelm Meyer

Gut an kamen auch Angebote von Vereinen und engagierten Gruppen, wie den „Omas & Opas for Future“ oder „Gut leben im Alter“. Sich in den Frühlingsmarkt einzubinden, sei genau der richtige Schritt gewesen, stellte Carmen Eberhart von Omas for Future fest. Ihre im „Ehrenamtsraum“ Großstraße, mitten im bestens besuchten Flohmarkt, angesiedelte Kleidertauschbörse war ein tolles Extra. „Uns geht es darum, ein kleines Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft zu setzen.“

i Der Flohmarkt war bei den Besuchern ein Renner. Wilhelm Meyer

„I kehr for you“, dafür zeichnen Jennifer Schuck vom Stadtmarketing und Sarah Blaesy von der Freiwilligenagentur verantwortlich, auch Ully Matthias ist dabei. Es geht ums Ehrenamt. Was kann ich für andere, was kann ich für die Gemeinschaft tun?, sei die Frage. Aber auch, wo brauche ich Hilfe? Beides zusammenzubringen sei nicht immer ganz einfach, aber gerade deshalb, so Schuck, sollte man es immer wieder versuchen. Für „Gut leben im Alter“ wird dringend ein Fahrdienst gesucht. Unterstützung kann auch das Veranstaltungsteam der Stadt gebrauchen. Aufbau, Abbau, Betreuung von Künstlern, vielfältig sind die Aufgaben auch hier. Da wird etwa Hilfe für die Kuchentheke auf der Johanniskirmes gesucht.

Wer bei „MMS Humanitas für mehr Menschlichkeit“ bei Jennifer Schäfer am Saarplatz seine Waffeln erwarb, spendete zugleich. „Der Erlös geht an Obdachlose und Bedürftige.“

Nicht zu übersehen gleich auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums war das neue Mitglied der Werbegemeinschaft, der Bad Sobernheimer Flugsportverein. Sein Segelflugzeug und vor allem der Segelflug-Simulator waren begehrtes Ziel. „Wir wollen vor allem auch klar machen, dass Segelfliegen kein Hobby für Reiche ist“, meint der Vorsitzende Alf Geisert. Der Andrang beim Simulator war groß.

i Nicht zu übersehen war auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums das neueste Mitglied der Werbegemeinschaft, der Bad Sobernheimer Flugsportverein. Wilhelm Meyer

Einige kamen mit Crasherfahrung vom Rennsimulator der Wittlicher Firma Racewerk. Alles andere als ein Spielzeug, machte Racewerk-Mitarbeiter Dennis Kleinsorg klar. Da sitzen sehr wohl auch die Profis drin. In Sobernheim konnte man sich auf die Rennstrecke von Zandvoort versetzen lassen. In den Lüften fühlen, konnte man sich mit Blick auf den Bildschirm bei Axel Anschau. Selbst seit Jahrzehnten Segelflieger: „Wen der Virus einmal hat, den verlässt er nicht wieder.“

Gelungene Kombination mit dem Flohmarkt

Sehr gut, so die Überzeugung von Mathias, kam erneut die Kombination mit dem Sowwerummer Flohmarkt an, der ein anderes Publikum anspricht und auch zahlreiche Besucher von außerhalb anlockte. Organisator Kai Sommer versprach, dass ab Herbst die Teilnahme ganz ohne Voranmeldung möglich sein werde.

Am späten Nachmittag wurden aus über 200 richtigen Einsendungen die Gewinner des Frühlingsgewinnspiels gezogen. Über den ersten Preis, 2 Gramm Gold im Wert von rund 220 Euro, gestiftet von der Sparkasse, darf sich Sonja Lang aus Bad Sobernheim freuen.

i Ully Mathias zeigt einen der großen Preise des Gewinnspiels. Als Hauptpreis gab es zwei Gramm Gold zu gewinnen. Wilhelm Meyer

Auch das parallel stattfindende Feuerwehrfest sowie das Frühlingsfest bei Beinbrech und der Westtangente haben dem Markt nicht geschadet – im Gegenteil: Sie sorgten dafür, dass noch mehr Menschen an diesem Tag die Felkestadt besuchten.

i Die zweite Vorsitzende des Gewerbevereins, Christine Barthel, überreicht einen der Preise an Ursula Weber aus Bad Sobernheim. Ully Mathias

Auf den Zauberer Atschy freuten sich die Kinder wieder und hatten schon ihre Wünsche an ihn. Das Drehorgelorchester von Peter Suchantke aus Darmstadt überraschte mit außergewöhnlichen Klängen von NDW- und Rock-Hits und schließlich nach der Verlosung des Frühlingsgewinnspiels ließ die Stadtkapelle den sonnigen Tag musikalisch ausklingen.