Frühlingsfest am Bad Kreuznacher Zwingelbrunnen

Am kommenden Samstag herrscht in der historischen Neustadt ein buntes Treiben. Die Geschäftsleute freuen sich auf viele Besucher und haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Zum Frühlingsfest rund um den Zwingelbrunnen laden die dortige Gastronomie und der Einzelhandel am kommenden Samstag, den 17. Mai, von 13.30 bis 17.30 Uhr ein. Ziel der Inhaber und Gastronomen der beteiligten Betriebe ist es, mit ihren Angeboten auf einen der schönsten Orte in der historischen Neustadt neugierig zu machen. Denn ganz gleich, ob es sich für Einheimische um die historische Neustadt oder für Touristen um das Tor zu Altstadt handelt: Es gibt links der Nahe kaum einen Ort, der am warmen Tagen mehr frequentiert ist als der Bereich um den Zwingelbrunnen.

Brunnenplätze sind Anziehungspunkte

Schließlich treffen hier die Wege aus dem Schlosspark oder auch von der Kauzenburg auf die Mannheimer Straße, die schon im Mittelalter die bedeutendste Straße Bad Kreuznach war. Wie im Mittelalter sind gerade Brunnenplätze Anziehungspunkte. Das haben sich auch die teilnehmenden Betriebe gedacht, die diesen Ort noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken wollen und zum Frühlingsfest, das angesichts der zu erwartenden Temperaturen ein Sommerfest werden dürfte, mit vielen Überraschungen locken, die den Besuch lohnen.

So versprechen die Betriebe viel Abwechslung und Unterhaltung. Unter anderem lockt die Gaststätte Käuzchen mit Bowle, interessant wird es zudem im Reisebüro Flugbörse, denn hier wartet ein „Robbie Williams“-Pappaufsteller als Fotomotiv zum Fotowettbewerb auf einen Schnappschuss. Zudem können Besucher in der Flugbörse tolle Preise am „Heißen Draht“ gewinnen. „Willkommen“ – der etwas andere Laden bietet Steine- und Kartenorakel.

Frisches Farbkleid zum Frühling

Mit von der Partie ist auch Hut Vetter, der unter dem Motto „Hut ist in“ mit günstigen Angeboten für die passende Kopfbedeckung sorgt und Kinder zum Hüte-Basteln einlädt. Außerdem präsentieren sich am Samstag zum Frühlingsfest der Wollladen, der Altstadtkiosk und die Bäckerei. Die Organisatoren rund um den Zwingelbrunnen, der sich im frischen Farbkleid zum Frühlingsfest präsentiert, sind überzeugt, es wird ein abwechslungsreicher Nachmittag.