Diskussion in Meisenheim Früherer FDP-Politiker Wissing stellt sein Buch vor Marion Unger 18.04.2026, 08:00 Uhr

i Die Lesung von Volker Wissing aus seinem Buch "Verantwortung" und seine Einblicke in das politische Leben fanden lebhaftes Interesse der Zuhörerinnen und Zuhörer. Marion Unger. Unger

„Die Demokratie wird von innen und außen angegriffen, wir müssen sie besser schützen“: Das forderte Volker Wissing, ehemaliger FDP-Politiker, im Paul-Schneider-Gemeindezentrum. Er stellte sein Buch „Verantwortung“ vor und diskutierte mit den Gästen.

Volker Wissing, ehemaliger FDP-Politiker und Minister in Rheinland-Pfalz und im Bund, stellte im Paul-Schneider-Gemeindezentrum sein Buch „Verantwortung“ vor. 83 Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter zahlreiche Kommunalpolitiker aus der Region, folgten der Einladung von Denis Alt (SPD), dem Vorsitzenden des Forums Politische Bildung Nahe-Hunsrück, um mit Wissing ins Gespräch zu kommen.







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