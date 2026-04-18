„Die Demokratie wird von innen und außen angegriffen, wir müssen sie besser schützen“: Das forderte Volker Wissing, ehemaliger FDP-Politiker, im Paul-Schneider-Gemeindezentrum. Er stellte sein Buch „Verantwortung“ vor und diskutierte mit den Gästen.
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Volker Wissing, ehemaliger FDP-Politiker und Minister in Rheinland-Pfalz und im Bund, stellte im Paul-Schneider-Gemeindezentrum sein Buch „Verantwortung“ vor. 83 Zuhörerinnen und Zuhörer, darunter zahlreiche Kommunalpolitiker aus der Region, folgten der Einladung von Denis Alt (SPD), dem Vorsitzenden des Forums Politische Bildung Nahe-Hunsrück, um mit Wissing ins Gespräch zu kommen.