Frontalzusammenstoß auf der L242: Fünf Verletzte

Ein schwerer Unfall auf der L242 endete mit fünf Verletzten und einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften. Was führte dazu, dass ein Pkw in den Gegenverkehr geriet?

Zwischen Langenlonsheim und Guldental kam es am Montag gegen 17.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 242. Zwei Pkw stießen auf gerader Strecke kurz nach dem Ortsausgang Langenlonsheim frontal zusammen. Ein 38-jähriger Autofahrer, der allein in seinem Wagen saß, war in Richtung Guldental unterwegs, als sein Wagen aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte, das mit vier Personen besetzt war. Der 38-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entgegenkommende 44-jährige Fahrer sowie die beiden 12- und 14-jährigen Kinder wurden ebenfalls leicht verletzt. Die 35-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Die Straße musste für die Dauer der Einsatz- und Aufräumarbeiten vollständig gesperrt werden.

Aufgrund der Lage und der Anzahl der Verletzten war ein größerer Rettungseinsatz erforderlich. Mehrere Rettungswagen sowie zwei Notärzte waren im Einsatz, einer davon wurde per Hubschrauber zur Einsatzstelle gebracht. Die Feuerwehr befreite eine eingeschlossene Person mit technischem Gerät, sicherte die Unfallstelle, streute auslaufende Betriebsstoffe ab und stellte die Ausleuchtung für die weitere Unfallaufnahme sicher. Im Einsatz waren rund 44 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Langenlonsheim, Bretzenheim und Guldental sowie Kräfte des Führungsdienstes. Die zunächst durch die Feuerwehr eingerichtete Vollsperrung der L242 wurde im weiteren Verlauf von der Polizei übernommen.

Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Telefon 0671/88110 zu melden.