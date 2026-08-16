Zwei Betrunkene unterwegs
Frontalcrash in Norheim hat für Beteiligte Folgen
Symbolfoto
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Julian Stratenschulte/dpa

Ein Sekundenschlaf, Alkohol und eine fatale Rechtskurve – zwei Fahrer bleiben bei einem schweren Unfall in Norheim mit Glück unverletzt. Doch das Unglück hat Konsequenzen.

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Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Sonntagmorgen, 16. August, gegen 6 Uhr in der Hüffelsheimer Straße in Norheim gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwei Pkw auf derselben Spur, beide Fahrer standen zudem unter Alkoholeinfluss.

In einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten

Der 23-jährige Fahrer eines Opel Corsa fuhr die Hüffelsheimer Straße aus Richtung Rüdesheim kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte.
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