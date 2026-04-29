Unfall bei Kirn Frontalcrash im Hellbergtunnel: Vollsperrung auf B41 Sebastian Schmitt 29.04.2026, 17:38 Uhr

i Im Hellbergtunnel bei Kirn kam es am am Mittwoch kurz vor 16 Uhr zu einem heftigen Frontalzusammenstoß zwischen einem Opel Corsa und einem Ford-Kleinbus. Sebastian Schmitt

Ein Frontalzusammenstoß im Hellbergtunnel brachte am Mittwochnachmittag den Verkehr auf der B41 bei Kirn zum Stillstand. Zwei Menschen erlitten dabei schwere Verletzungen – die Ursache ist noch ungeklärt.

Ein heftiger Frontalzusammenstoß im Hellbergtunnel hat am Mittwoch kurz vor 16 Uhr für einen Großeinsatz von Rettungskräften und lange Staus in Kirn gesorgt. Nach ersten Ermittlungen war ein Opel Corsa, der auf der B 41 in Richtung Idar-Oberstein unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten.







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