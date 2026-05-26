Frontalcrash bei Kellenbach löste am Dienstagvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Luftrettung aus. Die Kreisstraße blieb stundenlang gesperrt, Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle; das Ausmaß wird noch geprüft.
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Ein Verkehrsunfall zwischen Kellenbach und Weitersborn hat am Dienstagvormittag Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Luftrettung auf den Plan gerufen. Alarmiert wurde kurz nach 11 Uhr. Die Kreisstraße 4 musste für circa eine Stunde voll gesperrt werden.