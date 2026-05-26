Glimpflicher Ausgang Frontalcrash bei Kellenbach sorgt für Straßensperrung Sebastian Schmitt 26.05.2026, 13:54 Uhr

i Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte Batterien ab und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Sebastian Schmitt

Frontalcrash bei Kellenbach löste am Dienstagvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Luftrettung aus. Die Kreisstraße blieb stundenlang gesperrt, Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle; das Ausmaß wird noch geprüft.

Ein Verkehrsunfall zwischen Kellenbach und Weitersborn hat am Dienstagvormittag Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Luftrettung auf den Plan gerufen. Alarmiert wurde kurz nach 11 Uhr. Die Kreisstraße 4 musste für circa eine Stunde voll gesperrt werden.







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