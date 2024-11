Überholmanöver endet tödlich Frontalaufprall: Mann stirbt auf B41 bei Bad Sobernheim 28.11.2024, 16:22 Uhr

i Ein Mann verstarb, eine Person wurde schwer verletzt und zwei weitere leicht: Das ist die Bilanz des tragischen Unfalls bei Bad Sobernheim. Nur noch ein Wrack war der unfallbeteiligte Audi. Auch am Transit entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sebastian Schmitt

Entsetzen und Trauer löste der Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe Bad Sobernheim in der Bevölkerung aus. Bei dem Unfall am Mittwoch starb ein 52-Jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach. Ein Insasse eines Audis wurde lebensgefährlich verletzt.

Die schockierende Nachricht machte in Bad Sobernheim schnell die Runde: Wie die Polizei Kirn mitteilte, stießen am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der B41 in Höhe der Abfahrt West ein Audi A4 und ein Ford Transit frontal zusammen. Der 33-jährige Audi-Fahrer befuhr die B41 von Nußbaum in Fahrtrichtung Bad Kreuznach, während der 58-jährige Transporter-Fahrer in entgegengesetzter Richtung auf der B41 unterwegs war.

