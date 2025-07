Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B41 in Höhe von Bärenbach wirft Fragen auf - über die verspätete Alarmierung der Feuerwehr und auch über das Verhalten eines Autofahrers ...

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B41 zwischen Idar-Oberstein und Kirn. Ein 38-jähriger Audifahrer aus dem Kreis Bad Kreuznach verlor in einer langgezogenen Linkskurve in Höhe von Bärenbach aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr rund 100 Meter einer angrenzenden Wiese und prallte frontal gegen einen Felsen.

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte erst mit einer Verzögerung von zwölf Minuten. Grund hierfür ist offenbar die neue Leitstellenregelung – Notrufe aus dem Bereich nahe der Kreisgrenze Birkenfeld werden derzeit zunächst an die Leitstelle Trier übermittelt, bevor sie an die zuständige Leitstelle in Mainz weitergegeben werden.

Rettungsdienst, Notarzt und die Polizei aus Kirn waren rasch am Unfallort. Der schwer verletzte Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren der Stadt Kirn und aus Heimweiler rückten unter der Leitung von VG-Wehrleiter Markus Späth mit 16 Kräften an und begannen umgehend mit der technischen Rettung. Zeitgleich befand sich der Rettungshubschrauber im Anflug auf die Bundesstraße.

i Rettungshubschrauber und Einsatzfahrzeuge am Unfallort auf der B41 bei Bärenbach Sebastian Schmitt

Unverständnis herrschte unter den Einsatzkräften über das Verhalten eines Autofahrers im Rückstau, der sich zu Fuß zur Unfallstelle begab, um zu fragen, ob man ein Feuerwehrfahrzeug beiseitefahren könne – er müsse zur Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt war der Unfallfahrer noch im Fahrzeug eingeschlossen.

Der Verletzte wurde nach der Rettung ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die B41 war zur morgendlichen Hauptverkehrszeit für etwa eine Stunde voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.