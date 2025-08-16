Lichter, Zuckerwatte, Karussells, Erinnerungen an Kindheit und Jugend – und die Sorglosigkeit, die dazu gehört hat – all das macht den Jahrmarkt aus und zu einem Faszinosum, dem sich kaum jemand entziehen kann. Nostalgie ist ein mächtiges Gefühl. „Früher war alles besser“, so klingt das mantraartige Grundsummen, das man von viel zu vielen Menschen vernimmt. Dass das nur selten mal stimmt, wissen die, die dabei waren. Der romantische Blick zurück neigt zur Verklärung.

Nach dem Jahrmarkt beginnt – so rechnet man hier – die zweite Hälfte des Jahres. Und die wird in Stadt und Kreis spannend. Im September wird in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach das neue Oberhaupt gewählt. Es gibt drei Kandidaten: Andreas Paulus und Andrea Silvestri (beide in der CDU, treten aber unabhängig an) wollen Marc Ullrich (ganz ohne Partei) vom Thron stoßen. Für die CDU sicherlich keine glückliche Ausgangsposition, mit der man sich selbst das Leben schwer machen könnte und aufpassen muss, dass man sich nicht eigenhändig schachmatt setzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, würden Beobachter jedoch als gering beziffern. Dafür müsste das Momentum aufseiten Ullrichs sein.

Ein Gedanke dazu: Ein Verbandsbürgermeister, ein Amt, das es übrigens nur in den wenigsten Bundesländern gibt, ist in erster Linie der Chef einer Verwaltung. Nicht jeder, der kandidiert, muss ausgewiesener, studierter oder gelernter Verwaltungsfachmann sein. Aber wer glaubt, dass man „einfach so“ eine Verwaltung leiten und führen könne, der unterschätzt diese Aufgabe. Ob Urwahlen grundsätzlich über einen Verwaltungschef entscheiden sollten, stelle ich zur Diskussion.

In Bad Kreuznach wird es ein heißer Herbst. Denn hier wird man sich – wir reden hier wohlgemerkt über die Investitionen des bereits seit acht Monaten laufenden Jahres – nur schwer einigen können. Und selbst wenn man einen politischen Konsens erstreitet, heißt das nicht, dass man auch richtig liegt. Beim Erstellen einer Prioritätenliste wiegt man nun mal Projekte gegeneinander ab – man setzt Prioritäten. Sie ahnen es bereits – daher kommt der Name. Das ist ein Kernelement des politischen Prozesses. Das hat nichts mit „gegeneinander ausspielen“ zu tun. Das ist Politik!

Die Herren Oberbürgermeister Emanuel Letz, Bürgermeister Thomas Blechschmidt und Beigeordneter Markus Schlosser müssen das nun clever angehen. Der Druck ist da, man schaut genau hin. Vielleicht braucht es etwas Doping, Motivation in Form von anstehenden Wahlen (Beigeordnetenwahl noch dieses Jahr) für alle, um zu besseren Ergebnissen zu kommen.

Wollen wir hoffen, dass OB Letz Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt beim Spansauessen mal gefragt hat, wann die versprochenen 5 Millionen Euro vom Land für den Kauf des Sparkassengebäudes endlich in der Stadt eintreffen. Sie werden benötigt.

Ich wünsche Ihnen ein sorgenarmes und schönes Jahrmarktswochenende! Nix wie enunner!

