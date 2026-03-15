Ein Ministerpräsident, ein frisch gezapftes Kirner und 250 Gäste – doch was steckt hinter den Versprechen für das Kirner Krankenhaus und den ländlichen Raum? Alexander Schweitzer hat Merxheim besucht - als Schützenhilfe für Denis Alt.
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Wer bekommt schon von Alexander Schweitzer ein frisch gezapftes Kirner eingeschenkt? Schweitzer ist der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, der auf Rheinland-Pfalz-Tour im Wahlkreis 18 seines Staatssekretärs Denis Alt in der Merxheimer Mehrzweckhalle gastiert und von gut 250 Besuchern gefeiert wird.