Schweitzer mit Alt in Merxheim
Frischgezapftes „Kirner“ als Wahlhelfer
Staatssekretär Dr. Denis Alt überreichte dem Landesvater ein Land-Lunchpaket mit teils eigenen Produkten. Sein Töchterchen Flore
Staatssekretär Dr. Denis Alt überreichte dem Landesvater ein Land-Lunchpaket mit teils eigenen Produkten. Sein Töchterchen Florentine brachte dazu noch Eier von der Altschen-Hühnerschar.
Seibert Armin

Ein Ministerpräsident, ein frisch gezapftes Kirner und 250 Gäste – doch was steckt hinter den Versprechen für das Kirner Krankenhaus und den ländlichen Raum? Alexander Schweitzer hat Merxheim besucht - als Schützenhilfe für Denis Alt.

Lesezeit 2 Minuten
Wer bekommt schon von Alexander Schweitzer ein frisch gezapftes Kirner eingeschenkt? Schweitzer ist der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, der auf Rheinland-Pfalz-Tour im Wahlkreis 18 seines Staatssekretärs Denis Alt in der Merxheimer Mehrzweckhalle gastiert und von gut 250 Besuchern gefeiert wird.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 18 – Kirn/Bad Sobernheim

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