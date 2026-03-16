Bücherspenden eingetroffen
Frischer Lesestoff für Grundschulen in der Nahe-Region
Projektbeauftragter Hans-Karl Mertes (hinten, links) und RC-Präsident Thomas Behr (hinten, Mitte) überbrachten den Kindern der d
Projektbeauftragter Hans-Karl Mertes (hinten, links) und RC-Präsident Thomas Behr (hinten, Mitte) überbrachten den Kindern der dritten Klasse von Klassenlehrerin Lisa Söhn (hinten, rechts) die heiß ersehnten Bücher, die sie im Laufe des Schuljahres lesen und durcharbeiten werden.
Norbert Krupp

Vier L stehen für die Ziele „Lesen lernen, Leben lernen“: Der Rotary Club Bad Kreuznach-Nahetal hat für dieses Projekt bereits Tausende Bücher an Schulklassen gespendet. Auch im laufenden Geschäftsjahr geht Lesestoff an die Grundschulen im Kreis. 

Lesezeit 1 Minute
Seit 2009/10 beteiligt sich der Rotary Club (RC) Bad Kreuznach-Nahetal am bundesweiten Rotarier-Projekt „LLLL“. Die vier „L“ stehen für die Zielsetzung „Lesen lernen, Leben lernen“. Der Bad Kreuznacher Club hat bis Mitte 2025 schon insgesamt 14.

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Oeffentlicher AnzeigerSoziales

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