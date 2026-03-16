Vier L stehen für die Ziele „Lesen lernen, Leben lernen“: Der Rotary Club Bad Kreuznach-Nahetal hat für dieses Projekt bereits Tausende Bücher an Schulklassen gespendet. Auch im laufenden Geschäftsjahr geht Lesestoff an die Grundschulen im Kreis.
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Seit 2009/10 beteiligt sich der Rotary Club (RC) Bad Kreuznach-Nahetal am bundesweiten Rotarier-Projekt „LLLL“. Die vier „L“ stehen für die Zielsetzung „Lesen lernen, Leben lernen“. Der Bad Kreuznacher Club hat bis Mitte 2025 schon insgesamt 14.