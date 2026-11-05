Nahe-Radeln ohne Hubbel
Frischer Asphalt macht Radweg in Bad Münster sicherer
Der frisch sanierte Radweg in Bad Münster sorgt für mehr Sicherheit und Fahrkomfort.
Der frisch sanierte Radweg in Bad Münster sorgt für mehr Sicherheit und Fahrkomfort.
Hans Sifft

Auf rund 400 Metern wurde der Nahe-Radweg zwischen Bahnbrücke Bad Münster und Felseneck neu asphaltiert. Damit entfallen einige Unebenheiten, was die Trasse sicherer macht. Doch es bleibt noch einiges zu tun...

Lesezeit 1 Minute
Das ist eine deutliche Verbesserung in Sachen Sicherheit auf dem Nahe-Radweg: Die Stadt hat den Abschnitt von der Bahnbrücke Bad Münster zum Felseneck vor dem Salinental neu asphaltiert und markiert. Damit entfallen diverse Bodenunebenheiten, die vor allem durch die Baumwurzeln hervorgerufen worden waren.
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