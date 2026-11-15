Fastnacht in Guldental Frisch und fröhlich feiern die Sunneblum ihren 99-sten Dieter Ackermann 15.11.2026, 15:00 Uhr

i Zum Start ins Jubiläumsjahr, brachten die Sunneblum-Tanzgruppen ein buntes Bild auf die Bühne der Gustav-Pfarrius-Halle. Dieter Ackermann

Zu ihrem 99. Geburtstag feiern die Fastnachter der Guldentaler Sunneblum in 2027 besonders intensiv. Das Programm wurde nun offiziell eröffnet – und es ist das letzte Jahr von Hildegard Höning als Sitzungspräsidentin.

Mit Schmackes und glänzender Feierlaune, eröffneten die Fastnachtsstrategen vom KV Sunneblum in der Gustav-Pfarrius-Halle die närrische Saison und starteten mit Bravour ins Jubiläumsjahr: Neunmal elf Jahre KV Sunneblum – das wird bis in den Mai 2027 mit zwei Kappensitzungen, Kindermaskenball, Teenie-Disco, Festabend, Jubiläumsumzug und Frühschoppen gefeiert.







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