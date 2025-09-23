Kreuznacher Diakonie Frisch renovierte Kreißsäle strahlen Geborgenheit aus 23.09.2025, 10:05 Uhr

i Neu gestaltete Kreißsäle mit Motiven aus der Region gibt es jetzt in der Kreuznacher Diakonie. Das feierten (v. l.) Karlheinz J. Ossig (Stifter), Michael Kumbartski (Chefarzt Geburtshilfe), Cordula Niemann-Valerius (Vize-Vorsitzende Ossig-Stiftung), Stefan Pallesch (Küche Creativ), Sandra Maus (Malermeisterin), Patrick Funke (Immotactics), Emma Sulzbacher (Schulz-Farben) und Christoph von Buch (Ärztlicher Direktor, Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin). Cordula Kabasch

Etwa 2000 Babys werden dieses Jahr in der Kreuznacher Diakonie geboren, so die Prognose. Damit die werdenden Eltern eine entspannende, warme Atmosphäre vorfinden, sind die vier Kreißsäle renoviert worden.

In den vier Bad Kreuznacher Kreißsälen im Diakonie-Krankenhaus werden am Ende dieses Jahres rund 2000 Babys zur Welt gekommen sein. Damit die werdenden Mütter und Väter dort eine wohltuende, warme, entspannende Atmosphäre vorfinden, sind die Kreißsäle jetzt frisch renoviert – mit neuen Möbeln, einem neuen Anstrich und neuen Bildern.







Artikel teilen

Artikel teilen