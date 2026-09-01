Das Friedensfest im Kulturhof des AJK in der Planiger Straße fand anstatt einer Mahnwache zum Antikriegstag am 1. September statt. Es herrschte eine lockere Atmosphäre, trotz der Ernsthaftigkeit des Themas.
Lesezeit 1 Minute
Der Antikriegstag findet am Dienstag, 1. September, statt – dem Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Polen 1939. Aber für den Frieden gilt es sich eigentlich täglich zu engagieren. So zumindest lautet die Meinung der Alternativen Jugend Kultur (AJK) Bad Kreuznach, des DGB, des Netzwerks am Turm und des Beirats für Migration und Integration der Stadt Bad Kreuznach.