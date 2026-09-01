Neues Gedenken in Kreuznach Friedensfest setzt auf Austausch und Leichtigkeit Josef Nürnberg 01.09.2026, 13:02 Uhr

i Das Friedensfest im Kulturhof des AJK war bei aller Ernsthaftigkeit angesichts der vielen Kriege auf der Welt und des tiefen Wunsches nach Frieden auch ein lockeres Fest der Begegnung mit Speisen und Musik. Josef Nürnberg

Das Friedensfest im Kulturhof des AJK in der Planiger Straße fand anstatt einer Mahnwache zum Antikriegstag am 1. September statt. Es herrschte eine lockere Atmosphäre, trotz der Ernsthaftigkeit des Themas.

Der Antikriegstag findet am Dienstag, 1. September, statt – dem Jahrestag des Überfalls von Nazi-Deutschland auf Polen 1939. Aber für den Frieden gilt es sich eigentlich täglich zu engagieren. So zumindest lautet die Meinung der Alternativen Jugend Kultur (AJK) Bad Kreuznach, des DGB, des Netzwerks am Turm und des Beirats für Migration und Integration der Stadt Bad Kreuznach.







Artikel teilen

Artikel teilen