Antikriegstag in Bad Kreuznach Friedensdemo: Teilnehmer setzen sich für Diplomatie ein Rica Watenphul 06.09.2026, 12:00 Uhr

i Ursula Mathern, Gründerin der Gruppe „Aktiv für Frieden Bad Kreuznach“, und Veranstalter Volker Metzroth verteilten auf der Kundgebung zum Antikriegstag Flugblätter. Rica Watenphul

Die Initiative „Aktiv für Frieden Bad Kreuznach“ veranstaltete am 1. September eine Demonstration für mehr Diplomatie und gegen das Wettrüsten.

Gegen Wehrpflicht und militärische Aufrüstung demonstrierte die Gruppe „Aktiv für Frieden Bad Kreuznach“ bei der Kundgebung am Antikriegstag. In Friedensliedern und Reden warben die Mitglieder für Diplomatie statt Krieg. Der Antikriegstag findet in Erinnerung an den Beginn des Zweiten Weltkriegs durch den Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen statt.







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