Freie Fahrt nach Ebernburg Friedensbrücke ist wohl am Samstag wieder offen Josef Nürnberg 23.10.2025, 11:43 Uhr

i Bürgermeister Thomas Blechschmidt (3. von links) und Mitarbeiter der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung sahenn sich mit den Bauarbeitern Mittwoch den Fortgang der Baumaßnahmen an der Friedensbrücke an. Picasa. Josef Nürnberg

Vor-Ort-Termin mit Bürgermeister Thomas Blechschmidt: Die kurzfristig gesperrte Friedensbrücke wird wohl schon zum Samstag wieder frei sein, bei stabiler Wetterlage geht es demnächst an die Verlegung der Abwasserleitung durch die Nahe.

Wenn alles gut geht, wird die Sperrung der Friedensbrücke schon am Samstagmorgen aufgehoben. Dies erfuhr Bürgermeister Thomas Blechschmidt bei einem Vor-Ort-Termin an der Baustelle der Friedensbrücke. Die Bad Kreuznacher Stadtentwässerung verlegt derzeit unter der Fahrbahn der Ebernburger Zufahrt zur Friedensbrücke die Druckleitung, durch die nach Fertigstellung der gesamten Leitung Abwässer von der Kläranlage Ebernburg in die Kläranlage Bad ...







