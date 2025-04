Ferienzeit ist Baustellenzeit. Das bewahrheitet sich auch in diesem Jahr einmal mehr. Auch der Bad Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat sich das wohl gedacht und die notwendigen Arbeiten im Kreuzungsbereich von Naheweinstraße und Friedensbrücke im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg in die verkehrsärmeren Osterferien verlegt. Nach den Irritationen um die erste Ankündigung der Sperrung Anfang April steht diesmal fest: Die Friedensbrücke wird ab Montag, 14. April, bis voraussichtlich 2. Mai für den Verkehr gesperrt – jedenfalls ist die Durchfahrt zwischen Norheim und Bad Münster am Stein-Ebernburg dann nicht mehr möglich. Die Zufahrt zu dem provisorisch eingerichteten großen Parkplatz an den Nahewiesen bleibt von der Ebernburger Seite (Königsgartenstraße) aus über die Brücke offen.

Denn die Bauarbeiten in der Naheweinstraße bis zur B48 sind noch nicht abgeschlossen. Wie der LBM mitteilt, wird ab Beginn der Osterferien (Montag, 14. April) die bestehende Vollsperrung der Naheweinstraße im Zuge der Landesstraße L235 in Bad Münster am Stein-Ebernburg bis zu dem Bahnübergang in Richtung Norheim verlängert wird.

i Diesmal stimmt das Schild: Ab kommenden Montagb kann der Verkehr zwichen Norheim und Ebernburg nicht mehr über die Friedensbrücke rollen. Auch die Naheweinstraße ist weiter gesperrt. Harald Gebhardt

Grund hierfür ist die als Teil der gemeinschaftlichen Baumaßnahme vorgesehenen Asphalterneuerung im Einmündungsbereich von Naheweinstraße und Friedensbrücke einschließlich des Rückbaus der die L235 querenden Gleisanlage. Laut LBM können diese Arbeiten nur unter zusätzlicher Vollsperrung des Durchgangs- und Anliegerverkehrs in und aus Richtung Friedensbrücke ausgeführt werden. Die ausgeschilderte großräumige Umleitung über Rüdesheim bleibt bestehen.

„Aus Rücksicht auf den Schülerverkehr ist es vorgesehen, diesen Vollsperrungsabschnitt in den Osterferien fertigzustellen. Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei um ein enges Zeitfenster handelt, welches aufgrund ungeeigneter Witterung oder unvorhersehbarer Mehrarbeiten, gegebenenfalls verlängert werden muss“, so der LBM. Im Anschluss an diese Arbeiten wird die Asphaltbefestigung auf der Reststrecke der Naheweinstraße (L 235) zwischen der Friedensbrücke und Bundesstraße B 48 erneuert. Die Nutzung der Friedensbrücke als Umfahrung ist dann jedoch wieder möglich. Die Gesamtmaßnahme soll bis Mitte Mai 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin werden sich die Ebernburger sowie die Pendler aus dem Bereich Niederhausen und Norheim noch gedulden müssen.

Weitere Baustellen im Stadtgebiet

Baustellen werden in absehbarer Zeit aber weiter den Kreuznacher Verkehr beeinträchtigen: So wird ebenfalls ab Montag, 14. April, bis Donnerstag, 17. April, die Gensinger Straße zwischen der Kreuzung Heidenmauer/Wöllsteiner Straße bis zur Einmündung der Michelinstraße gesperrt. Im Auftrag der UGG (Unsere Grüne Glasfaser) werden dort Glasfaser verlegt.

Danach startet in diesem Frühjahr eine ganz besonder Baustellenzeit in Bad Kreuznach: So will der LBM Mitte Mai mit dem vierspurigen Ausbau des rund 800 Meter langen Teilstücks der östlichen Umgehungsstraße zwischen den beiden Kreisverkehren an der Bosenheimer Straße und Mainzer Straße beginnen. Die der B428 wird dazu in diesem Bereich voll gesperrt. Auch die Umbauarbeiten an der B48 im Salinental sollen Mitte des Jahres losgehen. Weil die Bundesstraße aber befahrbar bleiben soll, werden sich die Arbeiten mit Pausen über drei Jahre hinziehen.