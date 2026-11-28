Advent in Bad Kreuznach Frieda lässt den Weihnachtsbaum am Kornmarkt strahlen Josef Nürnberg 28.11.2026, 05:19 Uhr

i Dank vereinter Kräfte (von links) Dezernent Mirko Helmut Kohl, Andreas Schnorrenberg (Meine Stadt bad Kreuznach) und Oberbürgermeister Emanuel Letz wurde Donnerstagabend mit Hilfe von Frieda der Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt an die Stromversorgung angeschlossen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Mit strahlenden Augen brachte die fünfjährige Brida den neun Meter hohen Weihnachtsbaum am Kornmarkt zum Leuchten. Glühwein, Musik und der Wunsch nach einer ruhigeren Adventszeit sorgten für eine stimmungsvolle Eröffnung.

Mit einer Höhe von neun Metern dürfte der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach wieder einer der beeindruckendsten Weihnachtsbäume im Kreis Bad Kreuznach sein. Nur gut, dass trotz aller Manpower von Oberbürgermeister Emanuel Letz, Dezernent Mirko Helmut Kohl und Meine-Stadt-Geschäftsführer Andreas Schnorrenberger beim Weihnachtsbaum-Opening am Donnerstagabend die fünfjährige Frieda assistierte.







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