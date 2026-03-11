Andreas Ludwig gewählt Freundeskreis Jahrmarkt: Gronbach gibt Vorsitz ab Josef Nürnberg 11.03.2026, 19:00 Uhr

i Zum Abschied gab es für den langjährigen Vorsitzender des Freundeskreis Kreiznacher Jahrmarkt und frisch gekürten Ehrenvorsitzenden des Freundeskreis, Dieter Gronbach (2. von rechts) einen Kettenflieger, den ihm der künftige Jahrmarktsbürgermeister Mirko-Helmut Kohl (2. von links) überreichte. Dank für seine Arbeit spendeten Gronbach dessen Nachfolger Andreas Ludwig (rechts) und der noch amtierende Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser (links). Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Seit 2010 hatte Dieter Gronbach den Freundeskreis Kreuznacher Jahrmarkt geführt. Nun hat er sein Amt abgegeben, wurde aber zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Andreas Ludwig führt nun den Verein.

Aufgrund der Erkrankung seiner Ehefrau hat sich nun Dieter Gronbach, der seit der Gründung des Freundeskreises Kreuznacher Jahrmarkt im Jahr 2010 den Verein leitete, von der Führung zurückgezogen. Die Mitglieder wählten am Montag einstimmig den früheren Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Andreas Ludwig zum Nachfolger Gronbachs.







