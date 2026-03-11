Seit 2010 hatte Dieter Gronbach den Freundeskreis Kreuznacher Jahrmarkt geführt. Nun hat er sein Amt abgegeben, wurde aber zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Andreas Ludwig führt nun den Verein.
Aufgrund der Erkrankung seiner Ehefrau hat sich nun Dieter Gronbach, der seit der Gründung des Freundeskreises Kreuznacher Jahrmarkt im Jahr 2010 den Verein leitete, von der Führung zurückgezogen. Die Mitglieder wählten am Montag einstimmig den früheren Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Andreas Ludwig zum Nachfolger Gronbachs.