Natürlich ist die Verabschiedung der Abiturienten immer ein Tag der Freude. Doch Steffen Böhler, Leiter der Oberstufe am Lina-Hilger-Gymnasium in Bad Kreuznach, bedauerte auch ein wenig den Abschied seiner 103 Schützlinge. Mit 27 Schülern, die im Abizeugnis eine 1 vor dem Komma hatten, war es ein guter Jahrgang. Zudem waren die Schüler engagiert in der Musik, so dass deren Scheiden schmerzlich für die Ensembles wie die Bigband oder auch den Chor ist. Ebenso aktiv waren die Abiturienten in der Theater AG, der Schülerzeitung und im Sanitätsdienst. Trotz des Abimottos „Lihighsociety“ sind die Abiturienten ein Jahrgang mit Bodenhaftung, so die Erfahrung von Böhler. Der Meinung ist auch Schulleiter Stefan Hammer. Ausweis hierfür war sein Geschenk an die Abiturienten, die als Zeichen ihrer Bodenhaftung allesamt ein kleines Stück aus dem Fußbodenbelag des Kellers bekamen. In seiner Rede an die Abiturienten griff Hammer das Thema Heimat auf, wobei er den Begriff nicht verstaubt wissen wollte. Hammer zeigte sich überzeugt, dass den Schülern die Schule so etwas wie Heimat gewesen ist. Absolventen sind Rachel Abele (Waldlaubersheim), Atilla-Hüseyin Akcam, Lili Arend Mendes, Azra Bayir (alle Bad Kreuznach), Marie Becher (Langenlonsheim), Laura Bölker (Hüffelsheim), Annelie Bolwin und Jana Brandscheid (beide Bad Kreuznach), Maxima Busch (Rüdesheim), Madeleine Christmann (Weinsheim), Maximilian Closhen (Bad Kreuznach), Maria Dannhäuser (Hackenheim), Lilli de Wyl (Odernheim am Glan), Edana Deyhle (Hüffelsheim), Matthias Diegel (Guldental), Laura Domann (Bad Kreuznach), Vanessa Dönnhoff (Oberhausen an der Nahe), Lilly Eckgold (Bad Kreuznach), Jan Ehlers (Wöllstein), Aurelia Eislöffel und Samet Ermis (beide Bad Kreuznach), Lena-Marie Eßling (Waldböckelheim), Ben Feldmann (Fürfeld), Alexander Filippidis, Ruben Franke (beide Bad Kreuznach), Charlotte Frohneberg (Roxheim), Niko Gabelmann, Amalia Genth (beide Bad Kreuznach), Anna-Estella Ginz (Mandel), Louisa Giongo (Bad Kreuznach), Sander Görlitz (Volxheim), Leo Großnick (Bad Kreuznach), David Gruber (Gensingen), Ida Grünewald (Bad Kreuznach), Emma Grunwald (Schöneberg), Elena Gugenheimer (Bad Kreuznach), Nathal Habtamu (Bretzenheim), Charlotte Hoinkis (Bad Kreuznach), Milana Ilaldaeva (Alsenz), Mikko Jost (Altenbamberg), Silvia Kandler (Waldlaubersheim), Emy Kasarian (Bad Kreuznach), Sophie Kaufmann (Burgsponheim), Max Kertzel (Bad Kreuznach), Marie Keßel (Hüffelsheim), Mahid Khan (Bad Kreuznach), Zoë Kilian (Sprendlingen), Elias Kirchner (Bad Kreuznach), Ronald Konrad (Gensingen), Justus Krakehl, Till Kreiter, Julius Kroll (alle Bad Kreuznach), Jana Kühn (Roxheim), Julian Kühn (Bockenau), Christina Lehnen (Oberndorf), Klara Leimig (Bad Kreuznach), Benjamin Lent (Bretzenheim), Jeremy Ley, Leann Lindemann (beide Bad Kreuznach), Milan Link (Schweppenhausen), Greta Lunkenheimer (Spabrücken), Marie Lunkenheimer (Fürfeld), Nele Machemer, Katarina Mathes (beide Bad Kreuznach), Alina Maurer (Bretzenheim), Marie Memmesheimer (Hergenfeld), Livius Metzen (Bad Kreuznach), Zoé Metzner (Norheim), Kati Miczka, Nick Müller (beide Bad Kreuznach), Paula Muth (Roxheim), Katharina Nemeth (Hackenheim), Elena Nguyen, Nele Nietsch, Lennard Rapp (alle Bad Kreuznach), Maximilian Reimann (Laubenheim), Fabienne Sasso (Weinsheim), Hannah Scherbel, Noah Schnorrenberg (beide Bad Kreuznach), Hanna Schroeder (Hackenheim), Luca Schrögel (Bad Kreuznach), Sofia Schrull (Norheim), Fynn Schuler, Lara Schulz (beide Bad Kreuznach), Jana Schweigert (Guldental), Lynn Schwitzki (Frei-Laubersheim), Johanna Sesterheim (Langenlonsheim), Emma Spietz (Bad Kreuznach), Louisa Steil (Bretzenheim), Ann-Sophie Stenger, Sarah Stöppler (beide Bad Kreuznach), Leonie Streif (Wöllstein), Lia Textor (Bad Kreuznach), Vanessa Theis (Stein-Bockenheim), Simon Theobald (Windesheim), Quan Thien To (Rüdesheim), Felix Weber, Sarah Weber (beide Biebelsheim), Sophie Wiede (Bad Kreuznach), Eva Wöhrle (Rüdesheim), Jule Wolf (Wöllstein), Christoph Zimmermann (Bad Kreuznach) und Fiona Zöller (Pfaffen-Schwabenheim).