Viele Menschen aus und um Sobernheim waren zur Demokratie-Kundgebung auf den Marktplatz gekommen. Sie hörten den Bericht eines AfD-Aussteigers und klatschten all denen Beifall, die vor Rechtsextremismus und Hetze warnten und ein AfD-Verbot forderten.
Vier Stunden lang wurde der felkestädtische Marktplatz am Samstag mit acht Infoständen und 18 Beiträgen zu einer groß angelegten Kundgebung für Menschenwürde und eine offene, tolerante Gesellschaft in einer Demokratie, die diesen Namen verdient.