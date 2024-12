Schulwege im Kreis Kreuznach Fremder soll angeblich ein Kind angesprochen haben 12.12.2024, 14:00 Uhr

i Auf dem Heimweg: Wenn der Verdach entsteht, Kinder werden auf dem Heimweg angesprochen, steht das Umfeld schnell Kopf. Ein bedachtes Vorgehen von Polizei, Lehrern und Eltern ist wichtig. picture alliance/dpa

Ein Mann soll ein Kind auf dem Heimweg von der Schule im Kreisgebiet angesprochen haben: Die Polizei geht Verdachtsmeldungen immer nach, konnte den Vorfall aber nicht bestätigen. In den sozialen Netzwerken geht der Fall viral.

Ein Mann soll an einer Grundschule an einem Wochenende Anfang Dezember spielende Kinder auf dem Schulhof fotografiert haben, während ein Schüler einer anderen Grundschule auf dem Heimweg von einem Fremden angesprochen worden sein soll: Die angeblichen Vorfälle kursieren binnen kürzester Zeit in den sozialen Medien.

