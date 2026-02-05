Viel Geld wird investiert Freizeitpark-Projekt nimmt in Bad Sobernheim Fahrt auf Silke Jungbluth-Sepp 05.02.2026, 14:00 Uhr

i Der Bad Sobernheimer Freizeitpark aus der Luft. Rund 990.000 Euro stehen für die Umgestaltung der Anlage zwischen Dümmlerhalle und Barfußpfad in mehreren Bauabschnitten zur Verfügung. Mehrere Förderprogramme und die Zukunftsmittel des Landes (RZN) für Stadt und VG machen das möglich. Stefan Munzlinger

Das Ziel, den Freizeitpark aufzuhübschen und den Muff früherer Betonsteinoptik zu vertreiben, wird konkreter. Wenn alles gut läuft, könnte im Spätsommer der Bau des Kinderspielbereichs starten. Die Planung der weiteren Bauabschnitte geht zügig voran.

Beim Freizeitpark in Bad Sobernheim wird sich vielleicht noch in diesmal Jahr sichtbar etwas tun. Zumindest ein erster Schritt könnte realisiert werden: der Kinderspielbereich unterhalb des Quellenpavillons. Dort soll ein Spielplatz für Kinder bis zum Grundschulalter mit regionalem Bezug entstehen: Zwei bespielbare Türme gehören dazu, die in Form und Farbe der Matthäus- und der Matthiaskirche ähneln, eine überdachte Sandbaustelle und ein ...







Artikel teilen

Artikel teilen