Rückblick in Bad Sobernheim Freiwillige Feuerwehr: „Es war kein normales Jahr“ Bernd-Harald Hey 02.02.2025, 16:00 Uhr

i Bei der Jahresdienstbesprechung wurden im Beisein des designierten VG-Wehrleiters Max Kraushaar (links) junge Feuerwehrleute verpflichtet, andere befördert und Ralf Jockel aus Steinhardt für 50-jährigen Dienst geehrt. Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Bei der Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sobernheim wird auf die vergangenen Einsätze zurückgeblickt. Außerdem wird Ralf Jockel aus Steinhardt für 50-jährigen Dienst geehrt.

Abendfüllend ist die Jahresdienstbesprechung der 110 felkestädtischen Freiwilligen Feuerwehrleute: „Es war kein normales Jahr. Wir sind eine toll eingespielte und motivierte Truppe. Die Bevölkerung zählt zu Recht auf uns – leider kam für fünf Menschen jede Hilfe zu spät“, so verkündete es in seinem 45-minütigen Jahresrückblick Chronist Michael Ernst vor voll besetzten Reihen im Feuerwehrgerätehaus am Johannisplatz.

