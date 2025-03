Am 11. August 2023 ist es auf der K 24 zwischen Winterburg und Rehbach zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem eine 54-Jährige auf ihrem Fahrrad von einem Motorrad erfasst wurde. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Mit einem Freispruch endete das Verfahren gegen einen 29-Jährigen aus der VG Nahe-Glan vor dem Amtsgericht Bad Sobernheim, dem zur Last gelegt wurde, bei einem Unfall auf der K24 zwischen Winterburg und Rehbach den Tod einer Radfahrerin fahrlässig verschuldet zu haben.

Tragisches Unglück oder Fahrlässigkeit?

War der Unfall ein tragisches Unglück oder durch Fahrlässigkeit verursacht, für die ein Mensch mit seinem Leben bezahlen musste? Diese Frage hatte das Amtsgericht Bad Sobernheim in der Verhandlung am Mittwoch zu beantworten. Richterin Elisabeth Kalus entschied nach fast sechs Stunden Verhandlung mit einigen Unterbrechungen auf Freispruch für den 29-jährigen Angeklagten. Dessen Einlassung, wonach die Sonne ihn ausgangs einer leichten Rechtskurve so stark geblendet habe, dass er die Radfahrerin nicht sehen konnte und mit ihr zusammenprallte, war aus Sicht des Gerichts nicht zu widerlegen.

Deutlich erkennbar war im Gerichtssaal, dass sowohl Familienangehörige des Opfers als auch der 29-Jährige durch den Unfall schwer getroffen sind. Der Bruder der getöteten Frau nahm als Nebenkläger an dem Verfahren teil. Mit dem Ehemann und dem Sohn der Verstorbenen habe ihr Mandant das Gespräch gesucht und stehe in Kontakt, erklärte Verteidigerin Sabine Conle aus Bochum. Seit dem Unfall ist der 29-Jährige in psychologischer Behandlung.

Radfahrerin verstarb noch an Unfallstelle

Am 11. August 2023 wollte er mit einem Bekannten, der auch Motorrad fährt, einen Ausflug nach Bad Sobernheim unternehmen. Auf der K24 in Richtung Rehbach zu dem Zusammenstoß, bei dem die Radlerin so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Freund, der versetzt hinter dem Angeklagten herfuhr, schildert gleichfalls die massive Blendung, desgleichen ein weiterer Zeuge, der sich kurz nach der Kollision im Auto der Unfallstelle näherte. Der nachfolgende Motorradfahrer konnte aber trotz der Blendung aus seiner Position im Augenwinkel etwas am rechten Fahrbahnrand wahrnehmen und hupte deshalb, um den Vorausfahrenden zu warnen.

„Ich glaube dem Angeklagten, dass er die Radfahrerin nicht gesehen hat, sonst hätte er gebremst“, erklärte Amtsanwältin Klein, die dem 29-Jährigen aber Fahrlässigkeit in mehreren Punkten vorwarf. Aus ihrer Sicht hätte der Angeklagte, der nah am rechten Fahrbahnrand fuhr, seine Geschwindigkeit drosseln und im Zeitpunkt der Blendung ganz zum Stillstand bringen müssen. „Dann wäre der Unfall vermeidbar gewesen“, so Klein. Sie beantragte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung. Zuvor hatte sich die Amtsanwältin einem Beweisantrag der Nebenklage angeschlossen, die ein weiteres Gutachten beantragte.

Vermeidbarkeit nicht feststellbar

Diesen und einen weiteren Antrag lehnte das Gericht ab. Der Sachverständige hatte erklärt, dass zur Vermeidbarkeit des Unfalls keine Feststellungen getroffen werden können, da es zu viele unbekannte und nicht aufklärbare Faktoren gibt. Auch, dass der zweite Motorradfahrer etwas wahrgenommen hat, habe nicht zwingend zur Folge, dass der Angeklagte die Radfahrerin hätte sehen müssen, so der Gutachter. Denn die Fahrer hatten unterschiedliche Blickwinkel und trugen unterschiedliche Helme. In einem Punkt war das Gutachten korrigiert worden. „Es tut mir unfassbar leid und ich würde es gern ungeschehen machen“, sagte der Angeklagte.

„Manchmal handelt es sich um einen Unglücksfall, für den man niemand strafrechtlich verantwortlich machen kann. Das ist für die Angehörigen, die einen Menschen verloren haben, schwer zu ertragen“, leitete Richterin Kalus ihre Begründung ein. In diesem Fall sei nicht feststellbar, wann die Blendung erfolgte und in welchem Abstand sich der Angeklagte zu der Radfahrerin befunden habe, weshalb man seine Einlassung nicht widerlegen könne. „Es gibt keinen Anknüpfungspunkt für eine Vermeidbarkeit, daher ist auch kein neues Gutachten einzuholen“, so die Richterin. Amtsanwältin Klein kündigte nach dem Urteil an, dass die Staatsanwaltschaft Berufung einlegen wird.