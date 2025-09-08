Den Arzt eines Krankenhauses, dem „sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder Betreuungsverhältnisses“ vorgeworfen wurde, hat das Amtsgericht Bad Kreuznach am Montag freigesprochen. Damit folgte Richterin Vanessa Blauth dem Antrag der Verteidigung. Staatsanwalt Konstantin Habermehl hatte hingegen eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten – auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt -, ein dreijähriges Berufsverbot und eine Geldstrafe von 10.000 Euro zugunsten eines Vereins zur Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt gefordert. Doch eine Verurteilung gab die Beweislage letztlich nicht her, so die Überzeugung des Gerichts. Der Freispruch behagte dem Staatsanwalt sichtlich nicht, er kündigte gegenüber den Verteidigern weitere Rechtsmittel an. Ebenso unzufrieden mit dem Richterspruch war eine Gruppe von Zuhörern, die aus der Familie und dem Umfeld der Nebenklägerin stammten, die den Arzt angezeigt hatte.

In den Aussagen der Frau und diverser Zeugen gab es „Unklarheiten im Kernbereich“, wie es die Richterin ausdrückte. Aber auch auf Seiten des Arztes erschienen ihr einige Sachen „schon sehr seltsam“ – insbesondere, dass er der Frau mitten in der Nacht nach dem Untersuchungstag in der Notaufnahme zwei WhatsApps schrieb, in denen es um ihr Befinden und eine mögliche Abhilfe für ihre Schmerzen ging. Der Staatsanwalt sah in der fraglichen Ultraschalluntersuchung eine unnötige Maßnahme aus sexueller Motivation, insgesamt erinnere ihn das Szenario „eher an einen drittklassigen Porno als an eine medizinische Behandlung“. Die an der Patientin vorgenommenen Handlungen seien „primär und ausschließlich sexuell motiviert gewesen“. Den Angeklagten nannte der Staatsanwalt einen Sexualstraftäter, der sich sein Opfer bewusst aus einem bestimmten Kulturkreis ausgesucht habe. Es gelte, mit der beantragten Strafe ein Signal aus generalpräventiver Sicht zu setzen. Auch die Anwältin der Nebenklage sah eine sexuelle Absicht, der Arzt habe seinen Nimbus als „Halbgott in Weiß ausgenutzt“.

Die Verteidigung sah den Fall völlig anders gelagert. Anwalt David Püschel griff den Staatsanwalt in seinem Plädoyer an und warf ihm eine massive Missachtung der Aussagen der Prozessgutachterin vom Rechtsmedizinischen Institut der Unimedizin Mainz vor – obgleich diese von der Staatsanwaltschaft ausgesucht worden war. Diese hatte die Untersuchungen und Methoden des Arztes als glaubwürdig und bei gründlichem Vorgehen aus medizinischer Sicht gerechtfertigt und plausibel genannt. Anwalt Thomas Hohneck sprach von „Unsachlichkeiten“ und „schizophrenem Vorgehen“ seitens des Anklagevertreters und verwies auf Widersprüche in den Aussagen der Nebenklägerin. Die junge Frau war zwar im Gerichtsgebäude, wollte aber auch diesmal der Verhandlung nicht beiwohnen. Der Angeklagte schwieg auch diesmal wieder und schloss sich in einem Satz den Ausführungen seiner Verteidiger an.

Für die Richterin, die ebenso den Aussagen der medizinischen Gutachterin vertraute, war es am Ende ein „In dubio pro reo“-Urteil: Im Zweifel für den Angeklagten. Dieser Rechtsgrundsatz besagt, dass ein Angeklagter im Strafverfahren nicht verurteilt werden darf, wenn Zweifel an seiner Schuld bestehen und diese Zweifel nicht ausgeräumt werden können. Eine Verurteilung ist nur möglich, wenn die Schuld des Angeklagten zweifelsfrei erwiesen ist, wobei der Grundsatz auf der Unschuldsvermutung beruht.