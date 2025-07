Mit einem Freispruch der Kategorie „erster Klasse“ endete das Verfahren gegen einen 47-jährigen Handwerker aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim, dem ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen worden war. Bei einer Durchsuchung hatten Polizeibeamte Munition und eine Übungshandgranate im Haus des 47-Jährigen gefunden. Durch Nachermittlungen stellte sich heraus, dass der nicht vorbestrafte Sportschütze alle erforderlichen Genehmigungen besitzt.

Sportschütze durfte Munition besitzen

Bei der Hausdurchsuchung bei dem 47-Jährigen im Sommer letzten Jahres stellten die Ermittler unter anderem eine nicht befüllte Übungshandgranate aus Bundeswehrbeständen sicher sowie unterschiedliche Munition wie Übungs- und Revolverpatronen und Manövermunition. Da die Polizeibeamten davon ausgehen mussten, dass etwa die Übungsmunition in einem Maschinengewehr verwendet werden könnte, kam es zu der Anklage. Ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes (LKA) erklärte, dass die Übungsmunition mit Plastikgeschossen nicht in einer Kriegswaffe einsetzbar ist. Darüber hinaus sei die sichergestellte Munition durch die Erlaubnisse des Sportschützen gedeckt.

Die Übungshandgranate ist laut dem LKA-Gutachter nicht als Kriegswaffe einzustufen und im ungefüllten Zustand strafrechtlich nicht von Belang. Zu der Handgranate hatte der 47-Jährige angegeben, dass er sie vor geraumer Zeit auf einem Flohmarkt erstanden habe. „Die kann gar nichts, das ist ein Dekostück, ein Briefbeschwerer“, so der Sportschütze. Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Jörg Stemmler, wollte durch das von seinem Mandanten gewählte Beispiel keinen falschen Eindruck entstehen lassen und ging daher in seinem Plädoyer ausdrücklich darauf ein: „Das ist schon etwas Besonderes, wenn so etwas als Briefbeschwerer genutzt wird.“ Dass es zu einem Verfahren gegen den 47-Jährigen gekommen war, sei bedauerlich, so Stemmler, aber die Polizei müsse reagieren, wenn sie auf den ersten Blick verdächtige Munition oder Waffen finde.