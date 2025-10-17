Weil er seine ehemalige Partnerin mehrfach gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben soll, musste sich ein 42-Jähriger aus der VG Lalo-Stromberg vor dem Amtsgericht verantworten. Das Verfahren endete mit einem Freispruch für ihn.
Die mehrfache Vergewaltigung seiner ehemaligen Lebensgefährtin war einem 42-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg vorgeworfen worden. Das Schöffengericht des Amtsgerichtes sprach den Angestellten frei, da es nach der Beweisaufnahme keine ausreichende Grundlage für eine Verurteilung sah.