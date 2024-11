600.000-Euro Zuschuss der Stadt für Projekt soll auf diese Weise abgesichert werden Freilufthalle des TV Bad Sobernheim: Nachtragshaushalt kommt 13.10.2024, 18:00 Uhr

i Aus dem Rathaus kommen gute Nachrichten für den TV und seine geplante Freilufthalle: Der städtische Zuschuss soll in der nächsten Ratssitzung in einem Nachtragshaushalt abgesichert werden, kündigte Stadtchef Ruegenberg an. Silke Jungbluth-Sepp

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) hat angekündigt, dass der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung über einen Nachtragshaushalt zur Absicherung des städtischen Zuschusses für die vom TV Bad Sobernheim geplanten Freilufthalle entscheiden wird.

„Im September stellte sich die Situation noch so dar, dass die Finanzierung des Zuschusses erst 2025 erfolgen konnte. Darüber habe ich im Rat berichtet. Durch höhere Gewerbesteuereinnahmen sind wir jetzt in der Lage, eine Rücklage für den Zuschuss zu bilden“, so Stadtchef Roland Ruegenberg.

